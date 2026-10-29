S&P Global: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

S&P Global lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,95 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,32 CAD je Aktie in den Büchern standen.

S&P Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,15 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at