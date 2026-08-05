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05.08.2026 10:05:40
S&P Global: Deutsche Dienstleister im Juli stabilisiert
DOW JONES--Ein kleines Nachfrageplus hat im Juli dafür gesorgt, dass die Geschäftstätigkeit im deutschen Dienstleistungssektor wieder näher an die neutrale Referenzmarke herangerückt ist. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 49,8 von 48,6 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Juli ein Wert von 49,6 ermittelt worden.
Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Auch insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Juli beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 51,3 von 49,5 Punkten im Vormonat. Damit notiert der Index zum ersten Mal seit März wieder im grünen Bereich.
Zudem signalisierten die Daten zur Beschäftigung erste Anzeichen für eine Stabilisierung auf dem Arbeitsmarkt, während sich viele Branchenakteure zunehmend optimistisch bezüglich ihrer Geschäfte binnen Jahresfrist äußerten. Unterdessen stieg der Inflationsdruck wieder an. So verstärkten sich die Teuerungsraten sowohl auf der Kostenseite als auch bei den Angebotspreisen.
Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)
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