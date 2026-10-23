23.10.2026 09:39:42

S&P Global: Deutsche Wirtschaft verliert im Oktober an Schwung

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober verlangsamt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 52,8 von 53,8 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen geringeren Rückgang auf 53,5 erwartet.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 54,2 von 53,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 53,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 51,7 von 52,9 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,5 gelautet.

"Die Flash-PMIs für Oktober zeigten erfreulicherweise, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland weiter gestiegen ist", sagte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Nichtsdestotrotz machte die Abschwächung des Wachstums deutlich, dass die Erholung in der größten Volkswirtschaft der Eurozone nach wie vor fragil ist."

Der Auftragseingang habe zu Beginn des vierten Quartals mit der niedrigsten Rate seit drei Monaten insgesamt nur ein moderates Plus ausgewiesen. Die Stagnation des Neugeschäfts im Service-Sektor zeige zudem, wie stark die hohe Inflation und die Unsicherheit die Nachfrage weiter belasteten.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2026 03:40 ET (07:40 GMT)

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