S&P Global: Deutscher Servicesektor wächst im Oktober weiter

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat sich im Oktober etwas abgeschwächt, blieb auf einem robusten Niveau. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 52,5 von 52,9 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 51,7 ermittelt worden.

Auch insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Oktober verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,4 von 53,8 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

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November 04, 2026 04:02 ET (09:02 GMT)