01.10.2026 10:09:45

S&P Global: Eurozone-Industrie wächst im September schwungvoll

DOW JONES--Dank der stärksten Zuwächse bei Produktion und Auftragseingängen seit Anfang 2022 hat der Aufschwung in der Eurozone-Industrie im September an Dynamik gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg auf 52,9 (Vormonat: 52,7) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 52,7 Zähler ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Auf einen höheren Preisdruck wiesen die erstmals seit Mai wieder mit beschleunigter Rate steigenden Einkaufs- und Verkaufspreise hin, wenngleich beide Inflationsraten niedriger ausfielen als zu Beginn des Nahost-Krieges Ende Februar.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 04:10 ET (08:10 GMT)

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