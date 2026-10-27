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WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044

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27.10.2026 12:33:33

S&P Global Inc. Announces Rise In Q3 Profit

(RTTNews) - S&P Global Inc. (SPGI) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.240 billion, or $4.25 per share. This compares with $1.176 billion, or $3.86 per share, last year.

Excluding items, S&P Global Inc. reported adjusted earnings of $1.337 billion or $4.58 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.8% to $3.678 billion from $3.443 billion last year.

S&P Global Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.240 Bln. vs. $1.176 Bln. last year. -EPS: $4.25 vs. $3.86 last year. -Revenue: $3.678 Bln vs. $3.443 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: 17.70 To 17.95 Full year revenue guidance: 7.4 % To 8.4 %

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