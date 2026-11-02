|PMI
|
02.11.2026 10:10:41
S&P Global Index: Eurozone-Industrie setzt Wachstumskurs im Oktober fort
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 52,7 (Vormonat: 52,9) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 52,4 Zählern ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.
"Mit einem erneut soliden PMI-Wert geht die beste Expansionsphase der Eurozone-Industrie seit über vier Jahren in die Verlängerung", kommentierte Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Intelligence. Das seit Februar anhaltende kräftige Wachstum zeige, dass die Industrie ausgesprochen widerstandfähig sei, hatte sie doch mit zahlreichen Belastungen wie Zöllen und Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine sowie insbesondere den dadurch verursachten Kostenanstieg und Lieferengpässen zu kämpfen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 04:06 ET (09:06 GMT)
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: jorisvo / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.