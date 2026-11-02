PMI 02.11.2026 10:10:41

S&P Global Index: Eurozone-Industrie setzt Wachstumskurs im Oktober fort

S&P Global Index: Eurozone-Industrie setzt Wachstumskurs im Oktober fort

Die Eurozone-Industrie ist zu Beginn des vierten Quartals 2026 auf solidem Wachstumskurs geblieben, obwohl sich die Auftragszuwächse verlangsamten und der Lieferdruck zunahm.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 52,7 (Vormonat: 52,9) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 52,4 Zählern ausgewiesen worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

"Mit einem erneut soliden PMI-Wert geht die beste Expansionsphase der Eurozone-Industrie seit über vier Jahren in die Verlängerung", kommentierte Chris Williamson, Chief Business Economist bei S&P Global Intelligence. Das seit Februar anhaltende kräftige Wachstum zeige, dass die Industrie ausgesprochen widerstandfähig sei, hatte sie doch mit zahlreichen Belastungen wie Zöllen und Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine sowie insbesondere den dadurch verursachten Kostenanstieg und Lieferengpässen zu kämpfen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2026 04:06 ET (09:06 GMT)

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