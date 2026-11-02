|Konjunkturbarometer
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02.11.2026 10:07:41
S&P Global PMI: Deutsche Industrie verzeichnet solides Wachstum im Oktober
Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,2 von 53,9 Punkten. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 54,2 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.
"Die deutsche Industrie beweist ihre Widerstandsfähigkeit und setzte den Aufwärtstrend im Oktober trotz des zunehmenden Kostendrucks fort", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Zwar schwächten sich die Zuwächse bei Produktion und Neuaufträgen etwas ab, im Kontext historischer Daten fielen sie aber dennoch kräftig aus."
Ursächlich für den Nachfrageschub sei eine Kombination aus steigenden Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie höheren Exportumsätzen.
DJG/apo/hab
DOW JONES
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