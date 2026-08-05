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05.08.2026 10:16:40
S&P Global: Wirtschaft der Eurozone gewinnt an Schwung im Juli
DOW JONES--Die Wirtschaft der Eurozone hat im Juli die stärksten Zuwächse bei Geschäftstätigkeit und Auftragseingängen seit November letzten Jahres verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 52,0 Zähler von 50,0 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete.
Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 51,9 Punkte gemeldet worden. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.
"Der finale PMI für Juli zeigt einmal mehr, wie erfreulich widerstandsfähig die Eurozone-Wirtschaft trotz des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten ist, er unterstreicht jedoch auch, wie stark das Geschäftsklima von der sich wandelnden geopolitischen Lage beeinflusst wird", sagte S&P-Global-Chefökonom Chris Williamson.
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich stieg auf 51,7 Punkte von 49,4 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Stand von 51,6 ergeben.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
Webseite: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases?language=de
DJG/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 04:17 ET (08:17 GMT)
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