S&T Dynamics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

S&T Dynamics hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 100,32 KRW gegenüber 749,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,36 Prozent auf 143,59 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte S&T Dynamics 151,72 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at