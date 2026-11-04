S&T hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

S&T präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -359,85 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei S&T ein EPS von 1258,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,06 Prozent zurück. Hier wurden 100,75 Milliarden KRW gegenüber 148,30 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at