S&T MOTIV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

S&T MOTIV hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 118,35 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 893,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,35 Milliarden KRW – ein Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S&T MOTIV 231,09 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at