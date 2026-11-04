S&T stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

S&T präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 447,26 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2627,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 454,59 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 516,91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at