14.01.2026 06:05:38

S-Bahnverkehr Wiesbaden-Frankfurt streckenweise gesperrt

FRANKFURT/WIESBADEN/MAINZ (dpa-AFX) - Bauarbeiten verursachen bereits nachts Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Wiesbaden, Mainz und Frankfurt. Ab diesem Freitagabend (16. Januar) werden diese noch spürbarer, denn dann fahren S8 und S9, die die Städte verbinden, stellenweise gar nicht mehr.

Fahrgäste müssen zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof in Ersatzbusse umsteigen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Dies soll bis Ende Januar andauern, auch im Februar wird es Einschränkungen geben.

Zwischen Mainz Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof fahren alternativ direkte RE-Züge über Frankfurt-Höchst, zwischen Mainz-Hauptbahnhof und Wiesbaden-Hauptbahnhof werde ein stündlicher S-Bahn-Pendelverkehr eingerichtet. Wer zum Frankfurter Flughafen wolle, könne den Ersatzverkehr nutzen oder eine Kombination aus S1 und Linienbussen.

Hintergrund ist die Modernisierung der Bahn-Infrastruktur rund um Mainz. Bereits seit Dezember werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert - mit Auswirkungen auf den regionalen Zugverkehr. Von den Arbeiten, die bis Ende des Jahres dauern, sind die Strecken Mainz-Frankfurt und Mainz-Wiesbaden, aber auch Richtung Groß-Gerau und Mittelrhein betroffen.

Die Bahn investiert eigenen Angaben zufolge mehrere hundert Millionen Euro in die Erneuerung des Schienennetzes rund um den Bahnknoten Mainz./isa/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen