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25.05.2026 06:31:29
S Chand and Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
S Chand and Company hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21,54 INR. Im Vorjahresviertel waren 40,26 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent auf 5,48 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 48,17 INR. Im letzten Jahr hatte S Chand and Company einen Gewinn von 18,04 INR je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,99 Prozent auf 7,99 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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