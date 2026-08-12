S Chand and Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

S Chand and Company hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

S Chand and Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,07 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,770 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S Chand and Company einen Umsatz von 1,03 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at