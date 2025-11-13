S Chand and Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

S Chand and Company hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

S Chand and Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,96 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -14,670 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 493,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 374,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at