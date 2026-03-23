S E Aktie
WKN: 566573 / ISIN: JP3161570001
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23.03.2026 09:00:00
S-E Asia’s private equity dry powder remains high as exits remain subdued: Deloitte
20 exit deals, valued at US$4.5 billion, registered in 2025, a drop from 28 the previous yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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