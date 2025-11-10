S E: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

S E veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

S E hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,64 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at