S E stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

S E äußerte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat S E im vergangenen Quartal 5,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S E 5,64 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at