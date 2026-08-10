S E verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

S E ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat S E die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -2,400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5,74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at