S E: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

S E hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,77 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat S E 6,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at