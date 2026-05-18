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18.05.2026 06:31:29
S E zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
S E hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
S E hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 16,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,48 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat S E im vergangenen Quartal 7,89 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S E 7,40 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 14,400 JPY. Im Vorjahr hatten 18,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 25,40 Milliarden JPY, gegenüber 25,89 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,88 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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