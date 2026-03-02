S-Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S-Energy hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 811,85 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -782,960 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,40 Prozent auf 28,16 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,88 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1080,900 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte S-Energy -1094,160 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 102,44 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 30,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 147,85 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

