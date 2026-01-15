|
15.01.2026 06:31:29
S Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
S Foods stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 84,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte S Foods 8,26 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 117,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!