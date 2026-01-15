S Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

S Foods stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 84,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte S Foods 8,26 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 117,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at