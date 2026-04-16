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16.04.2026 06:31:29
S Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
S Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
S Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37,62 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat S Foods im vergangenen Quartal 125,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S Foods 116,48 Milliarden JPY umsetzen können.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 291,70 JPY gegenüber 84,29 JPY im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 472,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 444,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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