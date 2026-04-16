S Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

S Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.

S Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37,62 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat S Foods im vergangenen Quartal 125,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte S Foods 116,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 291,70 JPY gegenüber 84,29 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 472,31 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 444,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at