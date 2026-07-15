S Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

S Foods hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 65,03 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 65,64 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 113,84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 123,60 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at