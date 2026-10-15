S Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

S Foods hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,48 JPY gegenüber 65,45 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent auf 123,66 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at