S H Kelkar And Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

S H Kelkar And Company stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,54 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

