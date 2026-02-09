S H Kelkar And Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

S H Kelkar And Company hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,84 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,43 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at