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04.11.2026 06:31:28
S H Kelkar And Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
S H Kelkar And Company hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,660 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,36 Milliarden INR – ein Plus von 14,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S H Kelkar And Company 5,54 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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