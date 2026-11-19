S Hotels and Resorts hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,04 THB ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 THB, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,63 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte S Hotels and Resorts einen Umsatz von 2,58 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at