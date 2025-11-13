|
S Hotels and Resorts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
S Hotels and Resorts lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 THB, nach -0,010 THB im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat S Hotels and Resorts mit einem Umsatz von insgesamt 2,58 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,53 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 1,76 Prozent gesteigert.
