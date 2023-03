S IMMO-Aktie im Plus: IMMOFINANZ-Gewinn 2022 auf 142 Millionen Euro eingebrochen

2021 waren es noch 345,8 Mio. Euro gewesen. Das Immobilien-Bewertungsergebnis fiel 2022 mit minus 110,5 Mio. Euro (2021: 86,2 Mio. Euro) tiefrot aus. Die Mieterlöse stiegen um 5,4 Prozent auf 300,2 Mio. Euro, Dividende ist keine geplant, so die Firma am Donnerstagabend. Das gesamte Immobilienportfolio stieg auf 8,4 Mrd. Euro.

Aus der erstmaligen Vollkonsolidierung der S IMMO infolge der Anteilserhöhung auf 50 Prozent plus eine Aktie ergab sich ein positiver Nettoeffekt in Höhe von 55,6 Mio. Euro. Je Aktie ergibt sich ein Konzerngewinn von 1,04 Euro. Dividende soll es aber keine geben. Die Unternehmensführung will der Hauptversammlung dies vorschlagen, um Mittel für die Bilanzstärkung zu verwenden.

"Die Qualität unserer Immobilien und stete Mieteinnahmen erweisen sich einmal mehr als stabile Säulen in einem volatilen Umfeld", so IMMOFINANZ-Vorständin Radka Doehring. "Insgesamt haben wir sehr solide gewirtschaftet und die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. "So verbesserten sich unsere Like-for-like Mieterlöse um mehr als 8 Prozent", strich sie neben der FFO 1 hervor. Dieses branchenspezifisch wichtige operative Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft stieg mit den höheren Mieterlösen und wegen eines geschrumpften Finanzierungsaufwands um knapp 22 Prozent auf 146,1 Millionen Euro. Angepeilt worden waren 135 Mio. Euro.

"Darüber hinaus haben wir wichtige Wachstumsschritte gesetzt und unsere Position als internationaler Anbieter von resilienten Einzelhandelsimmobilien sowie innovativen Bürolösungen deutlich gestärkt", so die Vorständin. Durch Zukäufe und Fertigstellungen vor allem im Retail-Bereich sowie der Aufstockung des Anteils an der S IMMO mit der daraus resultierenden stieg das Immobilienportfolio um mehr als 60 auf rund 8,4 Mrd. Euro.

phs

Die S IMMO-Aktie stieg an der Wiener Börse schlussendlich 1,37 Prozent auf 13,28 Euro.

APA