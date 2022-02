S IMMO-Aktie leichter: Evax will Höchststimmrecht nicht mehr antasten

Die Evax-Holding will die Aktionäre der börsennotierten S IMMO nicht mehr über die Aufhebung des Höchststimmrechts abstimmen lassen.

Sie hat ihr Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, um über die ersatzlose Aufhebung des in der Satzung der S IMMO normierten Höchststimmrechts zu beschließen, zurückgezogen. Dies teilte S IMMO mit. Zudem hat Evax den Antrag auf Aufnahme diese Punkte in die Tagesordnung der nächsten ordentlichen HV zurückgezogen.

Begründet wird dies von der dem slowakischen Geschäftsmann Peter Korbacka zuzuordnenden Evax mit einer "Änderung der Umstände". Und zwar damit, dass die CPI Property über die IMMOFINANZ vermutlich Kontrolle erlangen werde sowie der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhung der Beteiligung der CPI an der S IMMO AG. Die vom tschechischen Milliardär Radovan Vitek kontrollierte CPI will im Rahmen eines laufenden Pflichtangebots die Mehrheit an der IMMOFINANZ.

Die S IMMO-Aktie notierte in Wien letztlich 0,44 Prozent tiefer bei 22,55 Euro.

itz/kre

APA