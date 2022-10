S IMMO-Aktie: S IMMO-Anleihengläubiger nutzten Kündigungsmöglichkeit wegen Kontrollwechsel

Das Unternehmen befindet sich zu fast 80 Prozent in tschechischer Hand. Demnach wurden Teilschuldverschreibungen im Wert von insgesamt rund 48,9 Mio. Euro gekündigt, teilte S IMMO am Montag mit. Ende der Kündigungsfrist war der 29. September.

Die CPI Property Group des Milliardärs Radovan Vitek halte direkt und indirekt eine Beteiligung von rund 79,2 Prozent am Grundkapital, was laut Anleihebedingungen einen Kontrollwechsel darstelle und ein außerordentliches Kündigungsrecht der Gläubiger der mit 3,25 Prozent verzinsten Anleihe 2015-2025 bzw. 2015-2027 auslöse, so die s Immo. Die Rückzahlung der gekündigten Teilschuldverschreibungen erfolge voraussichtlich am 6. Oktober 2022 und werde aus liquiden Mitteln der s Immo bedient, die per 30. Juni 2022 rund 578 Mio. Euro betragen hätten.

cgh/ivn