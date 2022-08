S IMMO-Aktie stabil: S-IMMO verkündet Verkleinerung des Aufsichtsrats - IVA-Präsident Beckermann muss gehen

Nachdem die CPI Property Group rund um den tschechischen Milliardär Radovan Vitek bereits 44,4 Prozent der Stimmrechte am börsennotierten Immobilienkonzern s Immo kontrolliert und ein Pflichtangebot an s-Immo-Aktionäre bis 12. August läuft, will CPI nun in einer außerordentlichen Hauptversammlung den Aufsichtsrat umbauen.