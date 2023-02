S IMMO-Aktie steigt: S IMMO will von IMMOFINANZ Büros in Wien kaufen

Eine entsprechende Absichtserklärung über den möglichen Erwerb sei am Freitag unterzeichnet worden, gaben die Immobilienfirmen bekannt. Bei vollständiger Umsetzung würde der Ankauf bis zu sechs Bestandsobjekte (inklusive Twin Towers) mit rund 128.000 Quadratmetern und ein Entwicklungsprojekt mit rund 20.000 Quadratmetern umfassen. Das Transaktionsvolumen belaufe sich aus heutiger Sicht auf 411 Mio. Euro.

Das Closing des Erwerbs der Gebäude wird für den Jahresverlauf 2023 erwartet und voraussichtlich in mehreren Tranchen stattfinden.

Nachdem die IMMOFINANZ eine kontrollierende Beteiligung in Höhe von 50 Prozent plus 1 Aktie an der S IMMO hält, werden sich aus dieser Transaktion keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gruppe ergeben, schreibt die IMMOFINANZ in ihrer Aussendung. Die S IMMO-Aktie notierte an der Wiener Börse letztlich mit einem Plus von 0,78 Prozent auf 15,18 Euro. Die IMMOFINANZ-Aktie stieg an der Wiener Börse bis Handelsschluss um 0,08 Prozent auf 12,25 Euro.

kan/cgh

APA