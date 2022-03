S IMMO brachte Ausstieg aus IMMOFINANZ hunderte Millionen Euro

Über den gesamten Investitionszeitraum generierte die S IMMO damit einen Return von 81 Mio. Euro inklusive Dividenden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Gegenüber dem letzten Konzernabschluss zum 30. September resultiere aus der Veräußerung samt der im Oktober vereinnahmten Dividendenausschüttung ein positiver Effekt vor Steuern von rund 55 Mio. Euro, so die S IMMO.

Die Ende Jänner avisierte Transaktion ist am Dienstag finalisiert worden. Die CPI PROPERTY GROUP ist seit voriger Woche mit 53,52 Prozent neuer Mehrheitseigner der IMMOFINANZ. Die S IMMO hatte schon während der Angebotsfrist erklärt, ihren Anteil und ihr allenfalls noch angediente Aktien an die CPI zu veräußern. Mit dem Teilangebot für IMMOFINANZ-Aktien habe man den eigenen IMMOFINANZ-Anteil zu einem verbesserten Preis veräußern können, so S IMMO-Chef Bruno Ettenauer in einer Aussendung. Damit könne man nun das Immo-Portfolio erweitern und das Ertragspotenzial signifikant steigern.

sp/kan

APA