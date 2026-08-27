S Immo mit starkem Ergebnis- und Umsatzrückgang im 1. Halbjahr 2026

Die Immobiliengesellschaft S Immo AG hat im 1. Halbjahr 2026 den Umsatz im Jahresvergleich von 184,9 Mio. Euro auf 152,9 Mio. Euro zurück gefahren. Das EBIT reduzierte sich von 125,9 auf 80,9 Mio. Euro, das EBT von 96,6 auf 54,9 Mio. Euro. Das Periodenergebnis gab von 104,2 auf 44,3 Mio. Euro nach. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 37,1 auf 39,1 Prozent. Das Immobilienvermögen blieb konstant bei 3,153 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Zum Ausblick hieß es von der börsenotierten Wiener Firma, dass der strategische Schwerpunkt weiterhin die Optimierung des Immobilienportfolios sei. Der Fokus liege auf Einzelhandels- und Büromieten.

stf/spo

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