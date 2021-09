s Immo präzisierte Gewinnausschüttung für 2020

Beim börsennotierten Immobilienkonzern s Immo steht eine Dividende in Höhe von 50 Cent je Aktie ins Haus. Eine Zahlung in dieser Höhe wollen Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung am 14. Oktober vorschlagen, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. Im Jahr davor, für 2019, war die Ausschüttung mit 70 Cent je Anteilsschein deutlich höher ausgefallen.

Die Einzelheiten des Beschlussvorschlags sowie die Termine für Dividenden-Ex-Tag, Nachweisstichtag Dividende und Dividenden-Zahltag werden den Angaben zufolge "gesondert und rechtzeitig" vor der jährlichen Aktionärsversammlung veröffentlicht.

ISIN AT0000652250 WEB http://www.simmoag.at