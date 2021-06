S IMMO: Prüfen Optionen für Anteile an CA Immo und IMMOFINANZ - Aktie gibt ab

Ein Kernpunkt dieser Strategie sei der Verkauf der Beteiligungen an der CA Immo und an der IMMOFINANZ , teilte S IMMO -Vorstand Bruno Ettenauer am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in einem Statement mit. In diesem Zusammenhang würden derzeit verschiedene Optionen geprüft, erklärte der Konzern. Details nannte er nicht.

Der S-IMMO-Chef hatte diese Variante auch schon Ende Mai ins Spiel gebracht. Bei einem Scheitern der Übernahme durch die IMMOFINANZ sollen die Anteile der S IMMO an der CA Immo - und auch an der IMMOFINANZ - abgestoßen und "die 500 bis 550 Mio. Euro" reinvestiert werden, hieß es.

Dass die IMMOFINANZ ihre Übernahmepläne aufgegeben hat, nehme man zur Kenntnis, sagte Ettenauer am Montag. "Ich denke, die Botschaft der Aktionäre, nicht zuletzt auch der Kleinanleger, in unserer außerordentlichen Hauptversammlung war deutlich: Man erwartet sich im Falle einer Übernahme einen fairen Preis."

In Wien verliert die S IMMO-Aktie derzeit 0,97 Prozent auf 20,50 Euro.

