s Immo und Immofinanz begraben Fusionspläne

WIEN (dpa-AFX) - Die beiden Immobilienkonzerne s Immo und IMMOFINANZ haben ihre Fusionspläne begraben. Man habe "insbesondere hinsichtlich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung" erzielen können, begründet die Immofinanz am Dienstag in einer Mitteilung das Ende der Gespräche. Die Immofinanz ist derzeit mit 29,1 Prozent an der s Immo beteiligt. Die Aktien der beiden Unternehmen reagierten zunächst nicht auffällig auf die Nachricht./bel/kre/APA/jha