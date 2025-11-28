S IMMO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

S IMMO äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1,43 EUR. Im letzten Jahr hatte S IMMO einen Gewinn von 0,130 EUR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat S IMMO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at