S IMMOAktie im Plus: Führungsspitze wird kurzfristig umgekrempelt

Hektisches Sesselrücken im obersten Management des Immobilienkonzerns S IMMO: Der Vertrag des langjährigen Vorstands Friedrich Wachernig wird mit Wirkung zum 11. Oktober 2022, also heute per Tagesende, aufgelöst, wie das Unternehmen am frühen Nachmittag via Aussendung bekanntgab.