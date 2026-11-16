S ISHIMITSU&CO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

S ISHIMITSU&CO veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 52,46 JPY gegenüber 30,94 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat S ISHIMITSU&CO mit einem Umsatz von insgesamt 18,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at