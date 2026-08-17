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17.08.2026 06:31:29
S ISHIMITSU&CO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
S ISHIMITSU&CO lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 104,65 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 48,41 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat S ISHIMITSU&CO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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