S K I stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

S K I hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 48,34 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,72 Milliarden JPY – ein Plus von 2,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S K I 4,59 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 84,96 JPY, nach 106,27 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,46 Prozent auf 18,29 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at