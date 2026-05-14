S K I: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

S K I hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,08 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 20,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat S K I mit einem Umsatz von insgesamt 4,80 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,62 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at