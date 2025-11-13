S Mobility: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

S Mobility präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,320 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,09 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,25 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at